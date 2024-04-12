В частности польский министр Радослав Сикорский призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона принять необходимое для Украины решение.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за задержку голосования по законопроекту о помощи Украине. По его словам, нашему государству уже не хватает ракет к ПВО, поэтому это ставит под угрозу гуманитарную ситуацию в стране. Об этом он заявил в эфире CNN в тот день, когда Россия нанесла масштабный удар, из-за которого была полностью разрушена Трипольская ТЭС, передает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что такие российские атаки по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением и отметил, что Украина уже долгое время просит разблокировать помощь от США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", - подчеркнул глава польского МИД.

Также дипломат вспомнил, как президент США Джо Байден посетил Киев перед первой годовщиной полномасштабного вторжения и уверял в поддержке. По словам Сикорского, проект о дополнительной помощи Украине ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", - предупредил польский министр.

Сикорский отметил, что Польша уже тратит на оборону примерно 4% ВВП. Таким образом он прокомментировал упреки бывшего президента США Дональда Трампа о том, что страны Европы делают недостаточно для коллективной безопасности НАТО и полностью рассчитывают на США.

"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше расходов США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", - добавил дипломат.

После этого Сикорский на своей странице в соцсети X опубликовал новость о полном разрушении Трипольской ТЭС и написал: "Вот ваше место в истории", обозначив Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Задержка помощи от США для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, после задержки помощи от США спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, чтобы наконец протянуть помощь Украине от США.

"Согласия достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими членами", - отметил лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ.

В то же время издание Bloomberg написало, что у США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов. В свою очередь один из источников издания отметил, что европейские лидеры должны преодолеть задержки и использовать прибыль от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь Украине.

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