Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за задержку голосования по законопроекту о помощи Украине. По его словам, нашему государству уже не хватает ракет к ПВО, поэтому это ставит под угрозу гуманитарную ситуацию в стране. Об этом он заявил в эфире CNN в тот день, когда Россия нанесла масштабный удар, из-за которого была полностью разрушена Трипольская ТЭС, передает "Европейская правда".
Сикорский отметил, что такие российские атаки по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением и отметил, что Украина уже долгое время просит разблокировать помощь от США.
"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", - подчеркнул глава польского МИД.
Также дипломат вспомнил, как президент США Джо Байден посетил Киев перед первой годовщиной полномасштабного вторжения и уверял в поддержке. По словам Сикорского, проект о дополнительной помощи Украине ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.
"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", - предупредил польский министр.
Сикорский отметил, что Польша уже тратит на оборону примерно 4% ВВП. Таким образом он прокомментировал упреки бывшего президента США Дональда Трампа о том, что страны Европы делают недостаточно для коллективной безопасности НАТО и полностью рассчитывают на США.
"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше расходов США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", - добавил дипломат.
После этого Сикорский на своей странице в соцсети X опубликовал новость о полном разрушении Трипольской ТЭС и написал: "Вот ваше место в истории", обозначив Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
Задержка помощи от США для Украины: последние новости
Как писал УНИАН, после задержки помощи от США спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, чтобы наконец протянуть помощь Украине от США.
"Согласия достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими членами", - отметил лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ.
В то же время издание Bloomberg написало, что у США нет "плана Б" по оказанию помощи Украине, за исключением военной помощи в размере 60 миллиардов долларов. В свою очередь один из источников издания отметил, что европейские лидеры должны преодолеть задержки и использовать прибыль от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь Украине.