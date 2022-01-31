В частности, стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением, а также согласовали существенное увеличение количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Польша и Украина обнародовали совместное заявление в сфере инфраструктуры и договорились о ряде улучшений.

Как сообщается на сайте главы государства сегодня по инициативе президентов Украины и Польши состоялась встреча министров инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Польши Анджея Адамчика.

Отмечается, что по результатам встречи был согласован текст совместного заявления, в котором, в частности, говорится о том, что стороны договорились о скорейшей отмене ограничений на транзит грузовых вагонов по территории Украины в Польшу железнодорожным сообщением.

Так, до 4 февраля украинская сторона проинформирует польскую сторону относительно конкретных сроков возобновления транзита грузовых вагонов по территории Украины.

Страны также согласовали существенное увеличение количества разрешений на осуществление международных грузовых перевозок с учетом потребностей украинских и польских автомобильных перевозчиков.

До 5 февраля стороны должны согласовать дату проведения заседания смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которая должна определить сроки передачи и количество дополнительных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок.

Кроме того, Украина и Польша договорились о разработке совместного плана действий для повышения эффективности работы автомобильных международных пунктов пропуска.

Согласовано, что соответствующий план действий должен быть согласован с участием представителей таможенных, пограничных и других служб Польши и Украины не позднее конца февраля.

Также страны договорились инициировать пересмотр положений Соглашения между правительствами Украины и Республики Польша о международных автомобильных перевозках от 1992 года.

"Стороны исходят из того, что все пункты совместного заявления являются взаимосвязанными и должны быть реализованы в полном объеме", - говорится в сообщении.

Во время встречи стало известно о заинтересованности польских нефтегазовых компаний PGNiG и PKN Orlen в инвестициях в украинский нефтегазовый сектор. Поэтому стороны договорились способствовать их сотрудничеству с НАК "Нафтогаз Украины" в этом направлении.

Со своей стороны компания KGHM выразила готовность начать переговоры по совместной разработке залежей цветных металлов.

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