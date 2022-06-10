Это стало возможным сразу после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, которая проанализировала массив имеющихся доказательств.

По материалам СБУ подозрение в государственной измене заочно получил пророссийский политолог соратник олигарха и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Это стало возможным сразу после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, которая проанализировала массив доказательств, собранный сотрудниками Службы безопасности.

"Так, согласно заключению, высказывания и деятельность политтехнолога были направлены во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

В СБУ отметили, что в результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них – аналитические материалы по проведению "денацификации и демилитаризации Украины".

Сейчас продолжаются мероприятия по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Установлено, что фигурант был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали в Украине под дипломатическим прикрытием. Также он часто участвовал в пропагандистских эфирах на росТВ и возглавлял группу экспертов. Как отметили в Офисе генпрокурора, "в течение 2021 года политтехнолог принял участие в десятках пропагандистских программ на российском телевидении".

Кроме того, в офисе генпрокурора сообщили, что по данным следствия, подозреваемый, будучи гражданином Украины, на протяжении нескольких лет оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Действуя в качестве "эксперта", он неоднократно принимал участие в эфирах телевизионных передач, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене. Таким образом подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных РФ идеологических установок, чем способствовал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В сообщении не указывается имя этого политтехнолога, но известно, что соратником и политтехнологом Медведчука был Михаил Погребинский.

Как сообщал УНИАН, 26 марта правоохранительные органы провели обыск в квартире Погребинского в Киеве. Следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась российскому руководству для планирования политики в отношении Украины. По словам украинских правоохранителей, "Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины". Также сообщалось, что во время обыска у Погребинского были обнаружены результаты опросов, где "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина". По факту обысков было возбуждено дело по ст. 111 ("государственная измена") и ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

27 марта стало известно, что пророссийского политолога Погребинского задержали в Киеве. Однако 7 апреля в СМИ появилась информация, что политолог Погребинский покинул Украину и направился в Германию. Погребинского 4 апреля заметили в Будапеште, где он заселился в отель. Но через два дня он покинул отель и поехал в аэропорт Будапешта.

Кто такой Михаил Погребинский - биография

Михаил Погребинский родился в Киеве в 1946 году. С 1989 года участвовал как руководитель и советник в избирательных кампаниях. В 1993 году основал Киевский центр политических исследований и конфликтологии, занимающийся исследованиями и консультациями в социально-политической сфере, директором которого он является на протяжении всего времени. С 2002 по 2004 год был советником главы Администрации президента Виктора Медведчука. В 2004 году был советником в избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. В 2012-2014 годах активно сотрудничал с общественным движением "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

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