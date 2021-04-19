Похоронили писателя Владимира Яворивского на Байковом кладбище.

В Киеве попрощались с писателем, общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским. Церемония прощания с Яворивским состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.

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Как пишет Радио Свобода, проститься с писателем пришли около сотни людей. В частности председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. На прощании также присутствовали художники и рядовые граждане. На церемонию прощания приехала и Юлия Тимошенко.

Похоронили Владимира Яворивского на Байковом кладбище.

Кем был Владимир Яворивский

Яворивский был одним из соучредителей "Народного руха Украины". В августе 91-го вместе с другими демократами боролся за провозглашение Акта независимости. Он был народным депутатом шести созывов. Лауреатом Шевченковской премии. Десять лет возглавлял Союз писателей Украины.

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Автор: Тарас Сидоржевский