На содержание избранников в январе этого года потрачено почти вдвое больше, чем в январе 2022-м.

В январе 396 из 450 депутатов получили 100% надбавку к январскому окладу. Как отметил аппарат Верховной Рады после запроса "Украинской правды", доплату решили предоставить народным избранникам за "интенсивность работы".

В среднем выплата в январе на одного депутата составила 48,8 тысячи гривень. В эту сумму входит двойной оклад (включая надбавку), а также вариативные выплаты – за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничный или служебную командировку.

У председателя парламента Руслана Стефанчука - самый большой оклад, который составляет 78,9 тысячи гривень. На втором месте находится председатель Комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко, который недавно баллотировался в президенты ПАСЕ – 69,1 тысячи гривень.

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Меньше всего в январе получили Валерий Лунченко из "Довиры" (4,9 тысячи) и бывший "Слуга" Александр Дубинский (5 тысяч).

"Из тех 19 депутатов, которые не получили надбавку за интенсивность работы, 17 в принципе не получили никаких выплат за январь. Преимущественно это лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталия Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач), а также несколько нардепов из других фракций и групп, в частности Лариса Билозир, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина", - говорится в материале УП.

Кроме этого двое нардепов не получили зарплату, однако получили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку соответственно. Речь идет об Андрее Аксенове (ОПЗЖ, лишенный мандата) и Сергее Шахове из группы "Довира".

В целом выплаты депутатам в январе этого года составили 19,4 миллиона гривен. Эта сумма практически вдвое больше показателя января 2022-го года – 10,3 млн грн.

Верховная Рада: актуальное

Как сообщал УНИАН 18 февраля, народные избранники вернули возможность получать 100% надбавок к окладу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают сокращение сроков проверок возмещения НДС и освобождение от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED-ламп.

В декабре прошлого года депутаты Верховной Рады проголосовали за ликвидацию Окружного административного суда Киева.

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