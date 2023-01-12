С 1 декабря 2022 года началось оформление документов для участников боевых действий.

Верховная Рада Украины расширила перечень участников боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о признании участниками боевых действий лиц, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и других вопросах" (регистрационный номер 7322) проголосовали 310 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что им предусмотрено определение участниками боевых действий лиц, не вступивших в Вооруженные силы Украины, Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Службу безопасности, а также другие военные формирования или правоохранительные органы, однако брали непосредственное участие в осуществлении мер для обеспечения обороны Украины в связи с военной агрессией РФ. Речь идет о тех, кто находился непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

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Также в список участников боевых действий включены лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины в период действия военного положения при осуществлении самообороны во время выполнения задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.

Оформление документов для участников боевых действий в Украине

С 1 декабря 2022 года началось оформление документов для участников боевых действий.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии.

По его словам, за период активной фазы войны в Украине насчитываются сотни тысяч участников боевых действий.

Отмечается, что получить статус УБД можно тремя способами: по обращению командира части, централизованно подающего документы на подчиненных военнослужащих; за личным обращением военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию; за личным обращением лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.