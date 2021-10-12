Многие из наших обозревателей связали появление статьи замглавы Совета безопасности Российской Федерации Медведева "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" с визитом заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Мол, таким образом, Россия продемонстрировала, что она будет говорить не с вассалом, а с сюзереном. Но, если уж на то пошло, Нуланд отнюдь не является сюзереном – немножко не тот масштаб. Поэтому вряд ли статья выпускалась именно к ее визиту.

Хотя, возможно, это мог бы быть некий способ еще больше унизить Украину – мол, Россия сейчас с Нуланд будет решать все украинские проблемы и все украинские дела, но без представителей Украины.

На самом деле смысл статьи Медведева довольно прозаичный: Путин не хочет общаться с Зеленским.

Остается надеяться, что Зеленский дальше не будет унижаться и выпрашивать встречу с Путиным

Честно говоря, очень удивляет настырность нашего президента, который постоянно пытается получить прямой ответ непосредственно от Путина. Посмотрите, что наговорил после публикации статьи господин Подоляк: Медведев - это никто и звать его никак. Да, отчасти он прав, но статья – это форма подачи позиции и предоставления ответа. Остается надеяться, что Зеленский дальше не будет унижаться и выпрашивать эту встречу с Путиным. Ведь если тебе прямым текстом без переводчиков говорят, что встречи не будет, пожалуй, на этом стоит остановиться. Но реакция Подоляка, которая, безусловно, была согласована, свидетельствует о том, что элементарное достоинство куда-то делось у нашей власти, и, скорее всего, она будет продолжать мантру о встрече с Путиным.

На самом деле максимум, на который может рассчитывать украинская власть – это встречи на уровне советников или, с большой натяжкой, министров. Но это будут сугубо ритуальные встречи, где Москва будет долдонить о том, что Киев не хочет общаться со своими партнерами, то есть с Донецком и Луганском, а мы будем настаивать на том, что Россия во всем виновата.

Собственно, именно это сообщение и пытался донести Медведев в своей статье. Поэтому ответ со стороны украинской власти должен был быть соответствующим. Но пока что до нашей власти не доходит, к сожалению.

Кроме того, Медведев в этой статье очень жестко прошелся лично по Зеленскому. Это делалось для того, чтобы окончательно отбить у Зеленского любое желание добиваться встречи с Путиным. Это было на уровне личной обиды. Как можно было такие вещи публиковать? Даже если российские власти так думают, есть вполне конкретные нормы дипломатического общения и определенные границы, которые нельзя переступать, если ты не хочешь окончательно "побить все горшки". Но тут как раз и было намерение окончательно "побить горшки" так, чтобы их уже никогда нельзя было склеить. Именно в этом заключается причина такого возмутительного и позорного тона, который адекватные люди себе просто не позволяют. Но ведь это Россия…

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Свою статью Медведев закончил фразой о том, что России нужно дождаться появления в Украине "вменяемого руководства". Но "вменяемым" Россия сочтет лишь такое руководство Украины, которое на коленях приползет к ней и попросит принять Украину в состав РФ в качестве "украинской губернии".

Интересно, что после появления этой статьи на московских пропагандистских телеканалах поднялся настоящий гвалт, и все, как по команде (а команда, видимо, действительно была), начали ставить под сомнение выводы Медведева о том, что Россия готова ждать. В эфирах настаивали на том, что Россия ждать не может, что она будет активно способствовать тому, чтобы украинская власть как можно скорее изменилась.

Предполагаю, что таким был замысел – начать эту дискуссию и еще больше поднять градус антиукраинской истерии и шовинизма в российском обществе.

На самом деле ждать должна Украина. Сейчас лучшей формой нашей политики была бы пауза.

В России начинаются очень серьезные стратегические проблемы

Объясню коротко - почему. Россия входит в этап, когда у нее начинаются очень серьезные стратегические проблемы, которые называются одним словом – "декарбонизация". Во-первых, лет через 10 или максимум 15 российские газ и нефть никому не будут нужны. Во-вторых, российских газа и нефти не будет хватать даже для собственных нужд, а потому две трети валютных поступлений РФ просто исчезнут, как утренний туман.

Поэтому Украине сегодня нужно делать все, чтобы продержаться эти 10-15 лет и молча подождать, пока наш северный сосед объективно прекратит свое существование.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины