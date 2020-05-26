В Раде создадут СК по "пленкам Деркача" - нардеп

Дубинский заявил, что создание следственной комиссии будет одобрено уже на ближайшем заседании парламента.

В деле о "пленках Деркача" будет создана следственная комиссия.

Об этом в своем Telegram - канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Во время ближайшего заседания парламента, по согласованию с Дмитрием Разумковым, будет проголосован проект постановления по созданию следственной комиссии Рады, предметом которой будет исследование содержания "плёнок Деркача", на которых человек с голосом Порошенко торгует национальными интересами с представителями иностранных государств" - написал Дубинский.

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По словам нардепа, юрист Андрей Портнов уже предложил план работы следственных органов по этим записям.

"Думаю, парламент в этой работе станет серьёзным подспорьем для установления истины и, при наличии оснований, долгожданному "вироку" президенту Порошенко", - резюмировал Дубинский.

Как сообщал ранее УНИАН внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач во время пресс-конференции 19 мая обнародовал пленки, на которых якобы записаны разговоры президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.

Обнародованные записи низкого качества, но Деркач утверждает, что голоса на них принадлежат именно американским чиновникам и украинскому президенту.

В штабе кандидата в президенты США Джо Байдена назвали аудиозаписи "разговоров" с Порошенко "полностью отредактированными". Порошенко в свою очередь также заявил, что аудиофайлы являются сфабрикованными и заподозрил Офис президента в причастности к российской спецоперации, которая имеет целью разрушить двухпартийную поддержку Украины в США.

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