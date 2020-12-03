Народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высказался по поводу того, как нынешнее правительство борется с пандемией коронавируса.

По его словам, у власти нет четкого плана по улучшению эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте такжеВР проводит заседание: нардепы обсудят поддержку бизнеса на карантине (событие завершено)"Нынешняя власть методом тыка пытается что-то лечить! Сегодня почесали затылок и вводят карантин, завтра – почешут и отменят! То они решили сделать так, чтобы на Новый год меньше общались… Прошло время – и уже новое решение: ввести карантин со 2 января… А почему со 2-го? Чтобы люди успели прийти в себя?" – возмутился народный депутат.

Политик подчеркнул, что власть лишь имитирует борьбу. При этом, по словам нардепа, деньгами из "ковидного" фонда распоряжается лично президент.

"Они пилят "ковидный" фонд, которым, напомню, распоряжаются лично Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кабмина Денис Шмыгаль. Больше никто доступа к этим средствам не имеет! Парламенту запрещено следить за расходованием этих денег, поскольку «они же такие честные». Нам нужно самоорганизовываться. Давайте вспомним, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Эта власть для нас делать ничего не будет!» – уверен сопредседатель партии ОПЗЖ.

Политик также напомнил, что ровно год назад президент Владимир Зеленский пообещал снизить тарифы в два раза.

"И что? Этого не случилось! Позавчера он сказал, что власть начинает строительство восьми медгородков за 8 миллиардов… Ничего в стране практически не делается! А мы с этим боремся!" – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН