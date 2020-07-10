Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина с Днем России, но на сайте Кремля сохранилось сообщение (скриншот)

Также Песков отказался комментировать якобы телефонный разговор Порошенко и Путина 30 апреля 2015 года, но подчеркнул, что в Кремле понимают, о какой записи в интернете идет речь.

В Кремле заявили, что экс-президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не могу подтвердить этот факт (факт поздравления - УНИАН). Никаких обменов приветственными посланиями, которые протокольно предусмотрены во время таких национальных праздников, не осуществлялись, и не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, могла бы администрация президента России предоставить доказательства соответствующего поздравления или опровергнуть эту информацию.

На уточняющий вопрос УНИАН, могло ли звучать такое приветствие во время телефонных разговоров, Песков сказал: «Мне не известно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».

Отметим, на сайте Кремля сохранилось сообщение о том разговоре.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко. П.Порошенко проинформировал В.Путина о его плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, президенты обсудили вопросы развития двусторонних отношений. П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником – Днём России", - говорится на сайте Кремля.

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Ранее Ирина Верещук в прямом эфире телепередачи "Свобода слова" заявила, что Петр Порошенко в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. В ответ Порошенко обвинил ее во лжи и обратил внимание, что информация о якобы "приветствии" указана на сайте Кремля.

Верещук отметила, что информацию нашла "во многих источниках".

Накануне, во время эфира ток-шоу «Право на власть» Верещук, обращаясь к сопредседателю фракции «Европейская соліларність» Артуру Герасимову, попросила или подтвердить, или опровергнуть эту информацию. В случае опровержения она обещала извиниться.

На просьбу УНИАН подтвердить подлинность телефонного разговора Порошенко и Путина 30 апреля 2015 года, Песков заявил: «Первое: мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе: что касается опубликованной записи – мне не известно, что такой разговор имел место и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи».

При этом он подчеркнул, что в Кремле понимают, о какой записи в интернете идет речь.

Как сообщал УНИАН, 9 июля внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал еще одну часть записей разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным.

В частности, Деркач обнародовал записи разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" назвали обнародованные Деркачом записи очередной тщательно скомпилированной фальсификацией.

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