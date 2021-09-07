Дополняют образ лаконичные серьги и стильные очки. Кроме того, политик все чаще отдает предпочтение гладким собранным волосам.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в первый день работы Верховной Рады после каникул в стильном аутлуке.

Фотографией в новом образе нардеп поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте такжеЮлия Тимошенко продемонстрировала в Раде черно-белый "лук"Так, в парламент народная избранница пришла в черном жакете, расшитом бисером, и юбке-карандаше. Дополнила она образ уложенными на одну сторону волосами и очками в стильной оправе.

"Первый звонок по-депутатски! Новый сезон, новые вызовы, новые задачи! Идеальное время объединиться ради Украины и конкретных результатов для людей!" - подписала кадр Тимошенко.

В комментариях под фото политика засыпали комплиментами: "кто эта красавица?", "Вау, какая красивая!", "Какие стильные очки", "Кто эта леди?".

Отметим, что Юлия Владимировна неоднократно удивляла стильными "луками" в парламенте, ее образы и прическу часто обсуждают в соцсетях.

Ранее народный депутат и лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с новой прической - ее волосы уложены в аккуратный пучок.

Автор: Ольга Робейко