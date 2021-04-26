Народный депутат и лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с новой прической.
Читайте такжеСнимите это немедленно: топ-5 самых позорных образов с красной дорожки "Оскара"Снимки обновленного стиля нардепа опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.
На фото видно, что волосы Тимошенко уложены в аккуратный пучок.
Кроме того, депутат была одета в темное платье до колена с золотистой молнией на спине. В тон платью подобраны ботинки на каблуке.
Дополняют образ украшения - серебристые и золотистые серьги и браслеты.
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