Депутат была одета в темное платье до колена с золотистой молнией на спине.

Народный депутат и лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду с новой прической.

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На фото видно, что волосы Тимошенко уложены в аккуратный пучок.

Кроме того, депутат была одета в темное платье до колена с золотистой молнией на спине. В тон платью подобраны ботинки на каблуке.

Дополняют образ украшения - серебристые и золотистые серьги и браслеты.

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Автор: Катерина Комолова