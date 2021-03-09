Тимошенко показала новый наряд / instagram.com/yulia_tymoshenko
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram новый кадр.
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Женщина позирует на фото в черном платье и очках. Также она сделала волнистую прическу. При этом в руке у нее были тюльпаны. Поклонники пришли в восторг от помолодевшего вида Тимошенко.
"Вы, как всегда, прекрасны", "Прекрасная леди", "Очаровательная и женственная", "Выглядите отлично", - пишут комментаторы.
Тимошенко показала новый наряд / instagram.com/yulia_tymoshenko
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