Украинские позиции подвергались мощным обстрелам со стороны противника.

На Лиманском направлении ситуация остается сложной. Этот участок является приоритетным участком для врага, поэтому там происходят постоянные атаки, сообщила пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик в эфире "Суспільного".

"Объявленное РФ так называемое "пасхальное перемирие" больше вреда причинило, потому что только Путин объявил о так называемом затишье на передовой, то украинские позиции подверглись мощному артиллерийскому обстрелу. Также противник применил ударные БПЛА, а на один из механизированных батальонов пошли штурмовать пехотой", – рассказала она.

При этом пресс-секретарь отметила, что в целом противник использовал это время для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

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"Мы видели, как они подтягивают свою пехоту к переднему краю вместе с вооружением – это и РПГ, и пулеметы. Наша аэроразведка зафиксировала, что более 120 российских оккупантов за время так называемого "пасхального перемирия" рассредоточились в посадках, в лесополосах, в заброшенных и разрушенных зданиях и блиндажах. И как только карета превратилась в тыкву, то есть закончились так называемое "пасхальное перемирие", россияне пошли в массированное наступление пехотой", – добавила Блищик.

По ее словам, враг время от времени меняет тактику: может штурмовать то малыми пехотными группами от до 3 оккупантов, то целыми отделениями – до 10 оккупантов.

"Они лезут одновременно со всех сторон. А учитывая, что полоса ответственности 66 бригады более 20 км, враг пытается истощить наши силы. Группа идет, ее ликвидируют, и уже надвигается следующая. Для наших бойцов нет никакого отдыха", – сообщила пресс-секретарь.

Блищик отметила, что враг начал использовать новую тактику. Россияне могут продвигаться в одиночку вплотную к украинским позициям с противотанковыми минами, пробуя взорвать украинские блиндажи, разрушить укрытия Сил обороны.

"Но очень красиво получается, когда наш FPV-дрон встречается с россиянином, который держит противотанковую мину – враг разлетается", – резюмировала Анастасия Блищик.

Война в Украине: "пасхальное перемирие"

19 апреля российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке ввел "пасхальное перемирие". Примечательно, что россияне его не соблюдали. Через считанные часы после заявления обстрелам подвергся Херсон.

По данным Генштаба ВСУ, 20 апреля, то есть во время действия так называемого "перемирия", на фронте произошло 86 боевых столкновений. Российские оккупанты применили 704 дрона-камикадзе и совершили 1519 обстрелов украинских населенных пунктов и военных позиций.

В частности, на Купянском направлении бойцы отбили одну атаку в районе Голубовки, а на Лиманском – одиннадцать штурмов вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.

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