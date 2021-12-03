Ранее президент Украины в очередной раз подчеркнул необходимость прямого диалога с Кремлем.

Для прямых переговоров руководства Украины и России нужно признать на международном уровне РФ страной-агрессором. Сейчас в Кремле говорят, что Россия не является стороной конфликта.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о необходимости прямого диалога с Владимиром Путиным.

"Чтобы идти на прямые переговоры с Россией, нужно сначала признать РФ официально на международном уровне стороной конфликта. Тогда есть смысл садиться за стол переговоров. И уже не будет важно - лицом к лицу или при присутствии третьих сторон - хотя второй вариант гораздо лучше", - пояснил военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря во время выступления в Верховной Раде президент Зеленский заявил, что Украина не вернет Донбасс и не остановит войну на Донбассе без прямого диалога с РФ. "Восемь лет продолжается война на Донбассе. Восемь лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь сказать об этом россиянам. Именно поэтому в то же время я не боюсь прямого разговора с ними. Мы знаем, кто из европейских стран нас поддерживает, а кто из европейских стран делает вид, что нас поддерживает. Но восемь лет подряд боимся признаться сами себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с РФ. Сегодня это признали наши внешние партнеры. Сегодня они поддерживают нас в этом", - заявил Зеленский.

Автор: Юрий Годован