Нардеп прокомментировал провокацию России на переговорах по Донбассу.

Появление на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу "общественных представителей от "ДНР" и "ЛНР" является провокацией России.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

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"Я думаю, что это просто очередная провокация, и она не является последней. Такие провокации происходили в течение шести лет с разной степенью активности", - подчеркнул нардеп.

В то же время нардеп отметил принципиальную позицию Хайди Грау - спецпредставителя главы ОБСЕ и модератора переговоров в ТКГ, "которая четко отметила, что представителями в этих переговорах являются официальные представители от Украины, России и ОБСЕ".

"Все остальные являются приглашенными той или иной стороной и не имеют официального статуса, поэтому это была провокация. Были какие-то люди на заднем фоне, или которые рядом сидели, но они молчали", - заявил Костин.

"Советники" боевиков на заседании ТКГ

Ранее журналист Сергей Гармаш сообщил, что на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ появились неизвестные "советники" боевиков.

Представитель ОБСЕ не смог объяснить их присутствие.

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Автор: Андрей Василюк