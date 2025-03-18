Действия Москвы свидетельствуют о том, что РФ хочет воевать и дальше.

Россия отвергла идею Соединенных Штатов Америки о введении перемирия. Так в Офисе президента Украины прокомментировали разговор президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным 18 марта.

Об этом сказал комментарии изданию "РБК-Украина" неназванный собеседник в Офисе президента. Он подчеркнул, что дейстивия Москвы свидетельствуют о том, что РФ хочет воевать и дальше.

"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", – заявил источник журналистов.

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Переговоры Трампа и Путина

Как известно, во вторник, 18 марта, состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, посвященный в основном российско-украинской войне. В Кремле по итогам переговоров заявили, что 19 марта Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

В контексте возможного введения 30-дневного перемирия в войне РФ против Украины, в Кремле потребовали прекращения мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

Дональд Трамп, комментируя разговор с российским правителем, заявил, что он был "хорошим и продуктивным".

"Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем также быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и, наконец, конец этой ужасной войны между Россией и Украиной", – сказал президент США.

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