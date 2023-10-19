Михаил Подоляк отметил, что российский диктатор будет продолжать свою войну.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не предлагает Украине мирные переговоры. Он говорит лишь о капитуляции Киева.

"Я не знаю почему у нас все еще продолжают называть любые предложения Путина переговорами. Нет, это никогда не было переговорами и никогда он не будет предлагать Украине переговоры. Он либо проиграет войну – это наиболее оптимальный вариант выхода из этой ситуации для мира, а не только для Украины", - рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Freedom.

При этом он отметил, что соглашение о временном приостановлении огня также в интересах Путина, чтобы подготовиться к последующим этапам войны.

"Я здесь не вижу слов о переговорах. Он использует вот эти слова о переговорах в момент, когда идут какие-то обострения где-то. В данном случае это ближний Восток. Ему кажется, что Украина ослабевает с точки зрения внешних политических позиций. Он считает, что тут можно поддать и, наверное, кто-то из российской лоббистской сети поддержит его высказывания и соответственно будут больше давить на Украину для признания временно оккупированных территорий российскими. А вы прекрасно понимаете, что оставить Россию в части Украины – это будет следующая фаза войны – фаза накопления ресурсов и внутреннего расслоения Украины, внутренние террористические атаки и тому подобное", - подытожил политик.

Переговоры России и Украины - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин заблокирует любую сделку в рамках вероятных переговоров относительно войны в Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что тема переговоров с РФ отсутствует на уровне официальной и неофициальной риторики, и даже ее нет на уровне намеков.

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