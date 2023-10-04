Президент Украины не видит никаких проблесков надежды на дипломатию.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заблокирует любую сделку в рамках вероятных переговоров относительно войны в Украине. Уверенность в этом высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Россию не интересует дипломатический путь. Были переговоры в Ватикане, Турция тоже пыталась, но результат всегда один и тот же: никому не удалось, не потому, что лидеры слабы, а потому, что конец войны против желания Путина, - сказал он. - Путин решил двигаться вперед, любая сделка будет заблокирована Путиным".

По мнению Зеленского, достаточно посмотреть на так называемою "зерновую" сделку.

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Президент Украины не видит никаких проблесков надежды на дипломатию.

Зеленский обратился к российской оппозиции с громким призывом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российской оппозиции, призвав недовольных путинским режимом россиян "сделать что-нибудь конкретное":

"Очень сложно посылать сообщения в Российскую Федерацию, создается впечатление, что люди, живущие в России, ничего не хотят слышать. Мы должны были видеть людей на улицах за последние 30 лет, потому что лидер России - это человек, который мог бы измениться. Но людям, которые находятся в оппозиции к тирании Путина, я могу только сказать, чтобы они продолжали двигаться вперед, другого выхода нет".

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