По словам республиканца, США не должны ждать, пока Трамп придет к власти, а действовать уже.

У российского диктатора Владимира Путина есть своя воля, поэтому США придется ее сломать, передав Украине много высокотехнологичного оружия. Кроме того, нужно накладывать санкции на экономику РФ. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил Дон Бейкон в интервью 24 каналу, отвечая на вопрос о том, как новоизбранный президент США Дональд Трамп может заставить Путина согласиться на переговоры.

"Я думаю, мы должны конфисковывать их активы, которые есть в Европе и США. Нам нужно остановить экспорт российских энергоносителей. А это означает, что США должны производить больше энергии. Все это вместе поможет сломить волю Путина. И это то, что мы должны сломать. Мы должны делать все это прямо сейчас. США не должны ждать, пока президент Трамп придет к власти. Как по мне, президент Джо Байден сделал слишком мало и слишком поздно в этой борьбе. Это привело к тупику и привело к тому, что слишком много украинцев потеряли свои жизни", - отметил Бейкон.

Конгрессмен считает, что США должны рассмотреть все инструменты давления на Путина и сделать все, чтобы сломать его волю.

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Также Бейкон ответил, может ли Дональд Трамп отменить решение Джо Байдена разрешить удары по России:

"Да, я согласен со снятием ограничения президентом Байденом. Он должен был сделать это еще год назад. Опять слишком поздно, но он все же сделал это. Надеюсь, что президент Трамп не снимет и не отменит это решение, которое позволяет Украине бить по военным целям, которые расположены в России. Например, с российских аэродромов наносят удары по украинским городам. Мы должны бомбить эти аэродромы или позволять Украине это делать. Это дает Трампу больше рычагов влияния на переговорах и нужно Украине для самообороны".

Политика Дональда Трампа в отношении Украины

Также Дон Бейкон отметил, что Дональд Трамп удвоит поставки оружия для Украины, если Путин не отнесется серьезно к тому, чтобы завершить войну. По его словам, российская экономика уже находится на грани краха, поэтому США должны подтолкнуть ее к этому.

В то же время сам Дональд Трамп заявил, что Украина, вероятно, может получить меньше военной помощи от США, когда он вернется в Белый дом. Он отметил, что активно пытается положить конец войне, "если сможет".

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