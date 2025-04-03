Министр сообщил о нарушениях со стороны РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в штаб-квартире НАТО с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

Он рассказал в микроблоге X, что во время встречи подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям и заинтересованность в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых. Министр отметил, что это станет прочной основой для углубления двустороннего партнерства.

В то же время Сибига отметил, что украинская сторона сделала конкретные шаги для достижения мира, но Россия продолжает медлить:

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"Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия".

Прекращение огня в Украине

Напомним, украинская сторона неоднократно настаивала на соблюдении условий перемирия и призывала международное сообщество к строгому контролю за его выполнением.

В то же время, Россия обвиняет Украину в ударах по энергетической инфраструктуре и заявляет о возможности выхода из соглашения о прекращении атак на энергетику.

Между тем в Белом доме заявляют, что американский президент Дональд Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным.

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