Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в штаб-квартире НАТО с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.
Он рассказал в микроблоге X, что во время встречи подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям и заинтересованность в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых. Министр отметил, что это станет прочной основой для углубления двустороннего партнерства.
В то же время Сибига отметил, что украинская сторона сделала конкретные шаги для достижения мира, но Россия продолжает медлить:
"Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия".
Прекращение огня в Украине
Напомним, украинская сторона неоднократно настаивала на соблюдении условий перемирия и призывала международное сообщество к строгому контролю за его выполнением.
В то же время, Россия обвиняет Украину в ударах по энергетической инфраструктуре и заявляет о возможности выхода из соглашения о прекращении атак на энергетику.
Между тем в Белом доме заявляют, что американский президент Дональд Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным.