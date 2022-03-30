Во время переговоров Киев якобы подтвердил готовность выполнять условия Кремля для этого.

Глава российской делегации Владимир Мединский высказался об итогах первого раунда переговоров с Украиной.

Как он отметил в заявлении для СМИ, во время переговоров Киев якобы подтвердил готовность выполнять условия Кремля.

"Украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и - надеюсь - добрососедских отношений с Россией", - заявил Мединский.

Кроме того, он уверял, что Украина якобы приняла требования РФ касательно невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз.

Помимо этого, Мединский заявил, что Украина в своих предложениях говорит о возможности проведения военных учений только по согласию государств-гарантов. Среди них якобы может быть и Россия.

В своем заявлении Мединский также говорит о "перевороте", якобы произошедшем в 2014 году, оправдывает проведение "спецоперации" против Украины якобы готовящейся атакой на Донбас и угрозами создания "плацдарма НАТО".

Договор о безопасности для Украины: что известно

Во вторник, 29 марта, состоялся первый раунд переговоров Украины с РФ в Стамбуле.

Известно, что украинская делегация стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны, начатую Россией против Украины. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как будут имплементировать этот договор.

По словам дипломата Александра Чалого, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации, в Договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

В то же время Украина готова зафиксировать внеблоковый статус без вступления в военно-политические союзы.

По словам Чалого, договор должен содержать гарантии, "которые фактически равны статье 5 НАТО".

"Мы, как это требует Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов", - заявил Чалый.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который участвует в переговорах делегаций Украины и РФ, сообщил, что среди гарантов Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

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