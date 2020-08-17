Кравчук о Путине и Лаврове: чувствую, они хотят мира на Донбассе

В то же время глава украинской делегации в ТКГ допускает, что Москва не пойдет на уступки.

Российскому руководству и обществу надоела война на Донбассе, считает руководитель украинской делегации на переговорах ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Такое мнение он высказал в интервью «Сегодня», отвечая на вопрос о том, будет ли Москва настаивать на новом законе по особому статусу Донбасса, когда срок действия нынешнего закона закончится.

«Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял до деталей, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром», – отметил он.

По мнению Кравчука, российская сторона уже не будет цепляться за вопрос о статусе Донбасса, но допускает, что Москва не пойдет на уступки.

«Я убежден, что они уже не будут цепляться за эти вопросы, о которых вы говорите. Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"...Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности», – заключил глава украинской группы в ТКГ.

"Особый статус" Донбасса

Закон Украины об особом статусе Донбасса был принят 16 сентября 2014 года сроком на 3 года, а затем дважды продлевался. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

12 декабря 2019 года Рада продлила срок действия закона на год. В декабре Раде нужно будет принимать новую пролонгацию документа, либо утверждать новый закон.

3 июля издание Spiegel сообщило, что на переговорах советников лидеров стран "нормандского формата", проходивших в Берлине, российская сторона потребовала от Киева до 6 июля представить в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске проект изменений в Конституцию Украины, которые обеспечат в будущем особый статус отдельных районов Донбасса.

«Особый статус» Донбасса вызывает в украинском обществе опасения, хотя украинская власть и убеждает, что ни один из пунктов не станут выполнять, пока Россия не выведет с востока войск. Кроме того, на Киев постоянно давит Кремль, требуя этот закон принять без выполнения своих обязательств по выводу войск, техники и возвращения под контроль Украине границы.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о предоставлении оккупированному Донбассу "особого статуса" может быть вынесен на всеукраинский референдум.

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Автор: Дмитрий Захаров