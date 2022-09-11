Президент РФ в очередной раз заявил, украинская армия обстреливает Запорожскую АЭС.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой двух лидеров стало ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС. Путин заявил, что станцию обстреливают украинские военные, при этом он поддержал "неполитизированное взаимодействие по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ".

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Кроме того, президенты обсудили экспорт украинское зерна. Президент РФ заявил, что "зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран".

В свою очередь в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в разговоре с Путиным настаивал обеспечении безопасности Запорожской АЭС.

"Он напомнил, что российская оккупация стала причиной рисков, угрожающих сегодня целостности Запорожской АЭС. Он попросил, чтобы российские войска отвели свое тяжелое и легкое вооружение и придерживались рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности АЭС", - говорится в сообщении.

По словам Макрона, международные партнеры, особенно РФ, несут ответственность за обеспечение продовольствием стран, которые подвергаются наибольшему риску.

"Он попросил президента Путина обеспечить, чтобы договоренность, достигнутая Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялась таким образом, чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, кто в нем больше всего нуждается", - подытожили в Елисейском дворце.

Как ранее сообщал УНИАН, 10 сентября президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский совместно потребовали от Российской Федерации вывести российские оккупационные силы из района Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, 11 сентября новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела первые телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.

Отмечается, что Трасс и Макрон обсудили двусторонние отношения, шаги по преодолению энергетического кризиса, "вызванного незаконной войной Путина". С Моравецким она обсудила пути укрепления двусторонних отношений, в частности в контексте сотрудничества в поддержку народа Украины.

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