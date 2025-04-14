Представитель министерства опровергает эту информацию.

Украинская и российская стороны не будут встречаться в Турции для обсуждения безопасности в Черном море.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя информацию СМИ о якобы подготовке такой встречи:

"Это что-то турецкие СМИ придумали. Встречи в формате Украина - Россия там не будет и никогда не планировалось".

Переговоры по безопасности в Черном море

Напомним, после очередного раунда переговоров между Соединенными Штатами Америки и Украиной и Россией, Белый дом заявил о достижении предварительных договоренностей о перемирии в Черном море.

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Тогда в Москве сказали, что согласятся на это только после снятия санкций с российских финансовых учреждений, в частности "Россельхозбанка". В разговоре с журналистами американский президент Дональд Трамп сказал, что рассмотрит требования Кремля.

Вчера CNN türk сообщило, что 15-16 апреля на переговоры по морской безопасности в Анкаре прибудут украинская и российская делегации.

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