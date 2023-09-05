Песчанская отказалась возглавлять Фонд госимущества, поэтому на эту должность также рассматривают другую кандидатуру.

В Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской.

"Изменения в повестку дня работы ВР в кадровых вопросах. Вчера КМУ успел проработать все необходимые документы, поэтому добавляем еще один вопрос: поступило заявление об увольнении председателя АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал", - сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на следующий день после вышеупомянутого голосования нардепы планируют назначить на должность главы АМКУ действующего главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

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Арахамия уточнил, что должность главы Фонда госимущества, на которую планировали признать Песчанскую, пока остается без назначения.

В то же время, по данным нардепа Ярослава Железняка, Пищанская отказалась от должности главы ФМГУ.

"Рассматривается другой кандидат", - уточнил парламентарий.

В Кабмине происходят кадровые изменения, задело и Минобороны

Как сообщал УНИАН, сейчас известно о ряде кадровых решений, в частности в правительстве. Так, вместо Алексея Резникова (его заявление об отставке уже поддержал профильный комитет Рады), министром обороны планируют назначить Рустема Умерова, который подал заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества.

В случае поддержки профильным комитетом заявления Умерова об увольнении, Рада уволит его и Резникова с должностей, которые они сейчас занимают. Затем президент предложит кандидатуру Умерова в качестве нового министра обороны, а профильный комитет и впоследствии, и Рада, рассмотрят это представление.

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