Отношения укрепились в последние месяцы. Визит Зеленского в Вашингтон в канун Рождества произвел впечатление на Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

За год войны президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден выстроили весьма теплые отношения, хотя в начале 2022 года Байдену не нравилось, что Зеленский вместо благодарности просит больше оружия, поскольку не верил, что украинцы смогут дать бой РФ.

Как пишет издание The New York Times, Байден был не единственным, кто не верил, что украинский прездент может выдержать российское нападение. При этом зимой 2022 года Байден не знал Зеленского достаточно хорошо.

Но в конце концов президент США был доволен, что ошибался и с удивлением понял, как и остальные мировые лидеры, что Зеленский оказался больше, чем экс-комик, и жестче, чем кто-либо мог предположить.

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Издание отметило, что за этот год президенты так сблизились, что во время визита Байдена в Киев лидеры стран приветствовали друг друга как старые друзья: "Как дети? Я очень рад вас видеть", - сказал Байден. Зеленский в свою очередь спросил о первой леди Джилл Байден.

Однако СМИ отметили, что Байден и Зеленский не всегда были такими дружескими. По данным источников в обеих президентских командах, отношения между Зеленским и Байденом были дружескими не с самого начала. В частности Байдену не нравилось, что после объявления $113-миллиардной помощи Зеленский требовал от Байдена еще и в большем объеме.

В разговорах с Байденом, которые стали регулярными, Зеленский настаивал на большем, часто минуя благодарность за то, что уже предоставлено, и вместо этого представляя список того, чего еще не предоставили. Байден возмущался, что к президенту США относятся как к поставщику.

"Потребовались месяцы, чтобы достичь лучшего понимания и уладить обиды. Это отношения необходимости, но не равенства, взаимных интересов, но разных приоритетов. Если Зеленский - это современный Уинстон Черчилль, как говорят его поклонники, то Байден играет роль Франклина Рузвельта", - сказал источник.

В свою очередь Зеленского раздражает нежелание Байдена предоставить самое современное вооружение. Но украинский лидер научился с этим бороться.

"Зеленский пытается спасти свою страну. Нет ничего хуже, чем получать в конце дня сообщение о том, сколько людей погибло. Никого не должно удивлять, что он все время хочет большего. Он верит, и я думаю, что он прав, что именно так эта война закончится", - прокомментировал бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

Что касается американского президента, Макфол сказал: "Байден чувствует, и это справедливо, что он мобилизовал мир и мобилизовал Америку, а Пентагон сделал больше, чем когда-либо раньше, и он разочарован, что не получает большей похвалы за это".

По крайней мере однажды летом 2022 года, Байден рассердился, когда позвонил Зеленскому, чтобы сообщить о только что объявленную помощь в размере $1 млрд, и услышал от украинского лидера перечень того, что ему еще нужно немедленно.

"Зеленский очень быстро понял, что было ошибкой не предоставлять список. Он понял, что лучший способ заставить систему работать - это предоставить список. И Байдену это совершенно не понравилось", - прокомментировал Макфол.

В первые недели войны, по словам чиновника, Зеленский завершал разговоры с Байденом словами: "Возможно, мы разговариваем в последний раз".

Но чиновники Байдена в частном порядке обратились к команде Зеленского с просьбой говорить иначе в телефонных разговорах. Ситуация улучшилась после приезда в Украину нового американского посла Бриджит Бринк.

Отношения укрепились в последние месяцы. Визит Зеленского в Вашингтон в канун Рождества произвел впечатление на Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который тесно сотрудничает с Андреем Ермаком, главой офиса президента.

А визит Байдена в Киев подчеркнул их солидарность, поскольку Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, "которую запомнят навсегда", при этом мягко настаивая на предоставлении нового вооружения.

Издание также отметило, что Байден и Зеленский являются странной парой: 80-летний карьерный политик и 45-летний экс-комик, который когда-то играл президента на телевидении, но никогда не работал госслужащим. А Байден впервые принес присягу в Сенате за пять лет до рождения Зеленского.

Визит Байдена в Киев

Над визитом президента США работал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также прибыл в столицу Украины.

В честь Джо Байдена открыли доска на Аллее смелости в Киеве.

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