Ожидается, что страны G7 объявят о новом пакете санкций проти России.

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет виртуальную встречу с другими лидерами стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания).

Как пишет CNN, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече "чтобы продолжить координацию усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за войну".

"Год назад эта группа собралась всего через несколько часов после того, как российские танки вошли в Украину, чтобы заставить Путина и его приспешников заплатить. Мы работали вместе, чтобы предоставить Украине необходимую помощь в области безопасности, экономическую и бюджетную, гуманитарную и энергетическую. Большая семерка стала якорем нашего сильного и единого ответа России. Завтра лидеры обсудят, как мы продолжим поддерживать Украину и продолжим усиливать давление на Путина и всех тех, кто способствует его агрессии", – сказала Карин Жан-Пьер.

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Пресс-секретарь Белого дома отдельно похвалила председательствующую в G7 Японию, которая выделила дополнительные 5,5 млрд долларов экономической помощи, назвав страну "верным союзником" в усилиях по оказанию помощи Украине.

Реакция G7 на войну в Украине - последние новости

В декабре лидеры стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что настроены заставить Россию заплатить за разрушения критической инфраструктуры Украины и российского диктатора Владимира Путина к ответственности. Они подтвердили неизменную поддержку и солидарность с Украиной.

Ранее в этом месяце встречались министры стран "Большой семерки" (G7), переговоры состоялись по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. В них принимали участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. После встречи он заявил об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России и намекнул на сюрпризы в вопросах поставок военной помощи.

Ожидается, что в пятницу, 24 февраля страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) объявят о новом пакете санкций против страны-агрессора. которые будут нацелены на посредников, помогающих россиянам обходить санкции.

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