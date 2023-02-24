У Путина сейчас "идейный тупик – ему нечего предложить", считает Арестович.

Послание американского президента Джо Байдена к россиянам было очень четким – он лишил Путина права представлять свой народ, считает бывший советник ОП, эксперт Алексей Арестович.

Из этого Арестович сделал выводы, что Запад уже окончательно решил, что Путин должен быть отстранен от власти, в том числе руками своих же граждан.

"Путин был очень испуган и деморализован. Набор шизофренического бреда, который он выкотил (во время послания Федеральному собранию – УНИАН), это же вечная тема сыграть на "царь с народом против бояр". Но впервые российский народ может объединится с боярами против царя, к этому все идет", - высказался Арестович.

Эксперт считает, что у Путина сейчас "идейный тупик – ему нечего предложить".

"Отношение элит было видно: они спали и не стеснялись…. Отсутствие цивилизационных перспектив, моральных, материальных… Ничего. Ощущение такое было, что это последнее послание Путина", - сказал Арестович.

Байден в Варшаве 21 февраля – что известно

После неожиданного визита в Киев президент США Джо Байден отправился в запланированную поездку в Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Пребывание Байдена в Восточной Европе совпало с годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину. В тот же день со своим посланием выступал и глава Кремля Владимир Путин - как всегда манипулируя историей и обвиняя во всех геополитических грехах "коллективный Запад".

Байден, в частности, подготовил отдельное послание к россиянам - в противовес заявлениям Путина.

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