Зеленский отказался от парада к 9 мая с Лукашенко и Путиным в Минске
16:18, 06 мая 2020Политика
274 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад 9 мая.
Лукашенко ранее говорил, что "правильно было бы собраться" главам бывшего СССР в Минске / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая.
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщили в ОП.
Читайте такжеАрахамия сегодня ждет "новостей" по новой должности Саакашвили
«В Украине – карантин. Глава государства пока не совершает зарубежных визитов», – ответили журналистам.
Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад 9 мая.
"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это республика, которая пострадала больше всего - живой памятник войне", - подчеркнул Лукашенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter