Зеленский отказался от парада к 9 мая с Лукашенко и Путиным в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщили в ОП.

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«В Украине – карантин. Глава государства пока не совершает зарубежных визитов», – ответили журналистам.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на парад 9 мая.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это республика, которая пострадала больше всего - живой памятник войне", - подчеркнул Лукашенко.