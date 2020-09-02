По словам министра, Германия настроена достроить российский газопровод.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального будет иметь последствия. При этом он намекнул, что вряд ли они будут связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».

Читайте такжеВ МИД РФ ответили на заявление Германии о отравлении Навального "новичка" Свое мнение Кулеба выразил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.

«Это не новость, что Германия настроена достроить «Северный поток-2». И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия», - отметил Кулеба.

Строительство «Северного потока-2»: что известно

США и ряд европейских государств выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

Сейчас работы по строительству «Северного потока-2» прекращены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли.

В России считают возможным завершить работы при помощи собственных судов, в их числе называют трубоукладчик «Академик Черский» и судно «Фортуна».

Отравление Алексея Навального: предыстория

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Автор: Катерина Шварц