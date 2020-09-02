Кулеба высказался по поводу строительства "Северного потока-2" / фото REUTERS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального будет иметь последствия. При этом он намекнул, что вряд ли они будут связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».
Читайте такжеВ МИД РФ ответили на заявление Германии о отравлении Навального "новичка" Свое мнение Кулеба выразил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.
«Это не новость, что Германия настроена достроить «Северный поток-2». И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия», - отметил Кулеба.
Кулеба о последствиях отравления Навального / скриншот
Строительство «Северного потока-2»: что известно
- США и ряд европейских государств выступают против строительства газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.
- Сейчас работы по строительству «Северного потока-2» прекращены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.
- Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли.
- В России считают возможным завершить работы при помощи собственных судов, в их числе называют трубоукладчик «Академик Черский» и судно «Фортуна».
Отравление Алексея Навального: предыстория
- Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.
- 21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.
- Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.
- 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».
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