Вместе с тем только около 7% респондентов указали, что приобщались к участию в общественной деятельности.

Треть украинцев охотно участвует в жизни своих громад.

Читайте такжеЗеленскому и Кличко украинцы доверяют больше всего – опросОб этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Фондом "Демократические инициативы", проведенного зимой 2020-2021 годов.

«Украинцы охотно участвуют в жизни своих громад - об этом сообщила треть (33%) опрошенных. 7,4% респондентов регулярно посещают собрания и другие публичные мероприятия своего дома, улицы или района. В то же время две трети отметили, что не имеют ни времени (33,3%), ни интереса (31,7%) участвовать в таких активностях», - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

Тем не менее, как показал опрос, украинцы могут объединяться и заботиться о себе без привлечения власти. Среди основных мероприятий по самоорганизации респонденты называют благоустройство двора своего дома (48,7%) или местного парка (26,4%), а также организацию мероприятий отдыха или досуга (25,8%).

Как оказалось, в целом украинцы хорошо осведомлены о том, как они могут участвовать в жизни своих громад. Больше всего они знают о возможности участвовать в мирных собраниях по конкретным вопросам - 74,6%; создание домового, уличного или квартального комитета или участие в их работе -70,6%, и жалобы местным властям по инфраструктурным вопросам лично, по телефону или с помощью онлайн-платформ - 73,1% опрошенных.

Согласно данным опроса, большинство респондентов также знают, как сообщить о случаях коррупции в прокуратуру или полицию (63,3%), о процессе подачи официальных информационных запросов в государственные органы (60,4%), и инициировании и подписании электронных петиций в органы местной и государственной власти (59,1%).

Однако, как показал опрос, показатели непосредственного участия в общественной деятельности значительно ниже - лишь 6,8% респондентов указали, что приобщались к мирным собраниям или акциям, тогда как 8% приняли участие в создании или работе домового, уличного или квартального комитета.

Также результаты исследования продемонстрировали низкую вовлеченность граждан в деятельность общественных организаций. Лишь 4% респондентов сказали, что принимали активное участие в деятельности организаций гражданского общества (ОГО) в течение последнего года, еще 13% указали, что изредка присоединялись к мероприятиям общественных организаций. Подобно к участию в жизни громады, нехватка времени (38,3%) и отсутствие интереса (42,7%) являются основными препятствиями для участия в деятельности общественных организаций.

Полевой этап общенационального опроса относительно общественного привлечения проводился компанией Info Sapiens в декабре 2020 - январе 2021 года. Данные собраны с помощью интервью, проводившихся среди жителей Украины старше 18 лет лично в помещениях респондентов. Было опрошено 2040 человек - представителей взрослого населения Украины (за исключением Крыма и неподконтрольных правительству Украины регионов Донецкой и Луганской областей). Погрешность выборки составляет 2,2%.

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Автор: Инна Андалицкая