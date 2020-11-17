Также депутаты планируют выяснить у Кабмина причины введения карантина выходного дня.

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 17 ноября, планирует заслушать информацию Кабмина о мерах противодействия распространению COVID-19.

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Об этом говорится в повестке дня заседание парламента.

Также депутаты планируют выяснить у Кабмина причины введения карантина выходного дня и введенных в связи с ним ограничительных мер.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть проект постановления, в котором будет предлагать Кабмину предлагают отменить решение о карантине выходного дня из-за негативного влияния на экономику страны.

Карантин выходного дня

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Верховной Раде рекомендуют правительству смягчить ограничения карантина выходного дня. Этот вопрос нардепы должны рассмотреть на заседании 17 ноября.

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Автор: Ольга Робейко