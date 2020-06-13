Президент Владимир Зеленский заверил, что власть приложит все усилия, чтобы долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с Днем освобождения от пророссийских террористов.

Приветствие обнародовано в Telegram-канале главы государства.

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«Шесть лет с того исторического дня, когда Мариуполь был освобожден от оккупантов и над городом снова поднят украинский флаг. Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного», - отметил он.

Он отметил, что украинцы гордятся Мариуполем.

«Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами - трудолюбивыми и мужественными людьми», - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто в 2014 году освобождал город.

«Мы сделаем все, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму», - подчеркнул президент.

Напомним, спецоперация украинских военных по освобождению Мариуполя началась 13 июня. В ней принимали участие 150 бойцов спецбатальона “Азов”, 2-й роты спецбатальона “Днепр”, 2-й роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блокпосты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов “Правого сектора” и местных активистов. Для блокирования района проведения спецоперации было привлечено около 500 военнослужащих ВСУ и НГ.

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