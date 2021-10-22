Дмитрий Кулеба отметил, что российская агрессия финансируется из энергетической сферы

Российская Федерация не будет использовать газ как товар, а не как оружие. Именно энергетическая сфера финансирует агрессию РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Польскому институту.

"Газ должен быть товаром, а не оружием. Но в случае с Россией это нереальное требование, поскольку энергетический сектор Кремля является основным источником финансирования его агрессивной политики, включая вмешательство в выборы в США и Евросоюзе, организацию разрушительных кибератак во всем мире, а также ведение войны в Украине", - заявил глава МИД.

При этом он указал, что Украина постоянно доносит своим партнерам в США и Европе информацию об угрозе, которую несет "Северный поток-2".

Читайте также"Надо закрыть": Путин придумал новую причину, чтобы не использовать ГТС Украины"Мы говорим об этом и в Вашингтоне, и в Берлине. "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, и его необходимо остановить. Я убежден, что это произойдет, но Европе придется набраться опыта, подобного тому, что есть у Украины и других стран Центральной Европы ", - подытожил Кулеба.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Автор: Анастасия Горбачева