Стороны обсуждали переговоры российских сил с СБУ и поставку наличных в Дебальцево.

В сети появилась новая аудиозапись вероятного разговора между Кумом Путина Виктором Медведчуком и бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым. Беседа, в частности, касается Дебальцево и переговоров российских сил на Донбассе с СБУ.

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Как утверждает OBOZREVATEL, журналисты получили аудиозаписи из достоверных источников. Всего в файле представлены три эпизода, но дата переговоров не уточняется.

Так, участники беседы обсуждают связи с "министром обороны" террористов "ДНР" Кононовым (позывной – «Царь»), коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого «Совета городов».

Отмечается, что Сурков якобы озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, который Москва готовила для Донбасса.

Примечательно, что стороны обсуждают контакт между Кононовым и неким «Сергеем Сергеевичем». Предположительно Медведчук поясняет, что «Сергей Сергеевич» - это на тот момент первый зампредседателя СБУ Василий Грицак.

«Есть просьба, Слав. Там с "Царем" связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?" Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати», - говорит собеседник с голосом Медведчука.

Сурков в ответ обещает попробовать что-то сделать.

Переговоры Медведчука и Суркова

В апреле СМИ опубликовали запись разговора, в которой Медведчук и Сурков в 2014 году обсуждали поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Разговор касается схемы поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Помимо этого, стороны говорят об обмене пленниками на Донбассе. В ходе беседы Медведчук рассказывает Суркову, что именно Порошенко предложил ему заниматься вопросами освобождения пленных.

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Автор: Дмитрий Захаров