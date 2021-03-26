Рейтинг доверия к политикам среди украинцев продолжает возглавлять президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте такжеПутин стремится уничтожить Украину как государство - ДаниловОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
В то же время, 68% опрошенных украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 23% - в правильном, 9% - не определились. Более оптимистичными в оценках являются молодежь, жители запада и Киева, избиратели партий «Слуга народа» и «Голос».
Рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.
Председателю ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 67%. Лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%.
Председателю исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют - 61%, не знают его - 11%. Председателю политсовета «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.
Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют - 53%, почти треть не слышали о таком. Секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют - 15%, не знают его - 77%.
*** Опрос проводился 23-24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. В исследовании приняли участие 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.
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