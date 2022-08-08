У Турции есть свои интересы, и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину.

Диалог Турция-РФ способствует решению определенных вопросов, как зерновой вопрос, как посреднические услуги и так далее.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

"Можно сказать, что определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей. Если вы посмотрите на все эти посреднические услуги, то никто из европейских лидеров не добился того, чего добился Эрдоган", - заявил посол.

Он отметил, что у Турции есть свои интересы, и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину.

"Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка – это позитивные вещи. Но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились, мы об этом говорили до войны в более открытом формате. Сейчас этот параллельный российско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко, но это не значит, что мы должны испортить отношения в этом объеме, которые мы с ними имеем, только из-за того, что мы на что-то обижены", - добавил посол.

Президенты Турции и России встретились в Сочи 5 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

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