Германия отказала Онищенко в предоставлении политического убежища - СМИ

Накануне стало известно, что немецкий суд отказал Украине в его экстрадиции.

Германия отказала бывшему народному депутату Украины Александру Онищенко в предоставлении политического убежища.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу суда города Ольденбург (Германия).

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В начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны. Это следует из решения суда, процитированного пресс-службой.

Это не первый отказ Германии Онищенко. Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать ему национальную визу, с которой он мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

По информации адвоката, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства. «Онищенко хочет остаться в Германии», - отметил адвокат. Если все же Германия откажет экс-депутату в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и в другие страны Европы. Адвокат указывает на то, что немецкий суд отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека и его подзащитный может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран. В то же время в Испании, где несколько лет после побега проживал Онищенко, суды ранее отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украине.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в декабре 2015 года начали расследование дела о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргазвыдобування», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргазвыдобування» был нанесен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко задержали в конце ноября 2019 года в Германии по запросу НАБУ и САП.

В феврале этого года адвокат Онищенко Инго Миноджио заявил, что его подзащитный оспаривает запрос на экстрадицию в Украину и просит в ФРГ политического убежища.

27 мая суд в Германии отказался экстрадировать Онищенко в Украину. В САП сообщили, что причиной отказа послужило сомнение судебных органов Германии в соблюдении минимальных международных стандартов в отношении условий заключения в Украине.

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