САП назвала причину отказа немецкого суда в экстрадиции Онищенко

Обжалование решения Высшего земельного суда города Ольденбург не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств, заявили в САП.

Причиной отказа в экстрадиции бывшего народного депутата Александра Онищенко стали сомнения судебных органов Германии относительно соблюдения минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Согласно решению Высшего земельного суда города Ольденбург (Германия) от 27 мая (1 Ausl 29/18), отказано в экстрадиции бывшего народного депутата, обвиняемого Специализированной антикоррупционной прокуратурой в организации «газовых схем», о чем сообщается на веб-ресурсе этого суда ( http://www.olg-oldenburg.de/).

Причиной отказа стали сомнения судебных органов Германии относительно соблюдения минимальных международных стандартов условий заключения в Украине.

В САП отметили, что обжалование указанного решения суда не предусмотрено, но оно может быть пересмотрено при появлении новых обстоятельств.

Вместе с тем, в САП подчеркнули, что это решение суда не влияет на рассмотрение уголовного производства, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 года судом в порядке ч. 3 ст. 323 Уголовного процессуального кодекса Украины было дано разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia).

В настоящее время в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется исследование письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.

Как и ранее, заявили в САП, Онищенко может в любое время появиться в Украине и участвовать в судебных заседаниях.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в декабре 2015 года начали расследование дела о хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдлбування", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргазвыдобування" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Онищенко задержали в конце ноября 2019 года в Германии по запросу НАБУ и САП.

В феврале этого года адвокат Онищенко Инго Миноджио заявил, что его подзащитный оспаривает запрос на экстрадицию в Украину и просит в ФРГ политического убежища.

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