В эти дни Украина чтит память Героев Небесной Сотни. Поэтому в Офисе генпрокурора отчитались о подозрениях, сообщенных по делам Майдана в 2020 году.

"В прошлом году мы значительно активизировали следствие в этих производствах. При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении 42 людям - это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них 24 работника органов внутренних дел, трое прокуроров, пятеро судей, десять гражданских лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Также, по словам Ирины Венедиктовой, в течение последнего года избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 – бывшие правоохранители, 4 – бывшие чиновники, 2 – гражданские лица. Эти гражданские подозреваются в убийстве правоохранителей и покушении на убийство военного.

"Это решение суда, что дают стороне обвинения процессуальную возможность начать в отношении подозреваемых процедуру экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", - отметила Венедиктова.Читайте такжеЕвропейский суд вынес решения по искам "майдановцев" против Украины

Заочное расследование, как отметила руководитель Офиса генпрокурора, осуществляется в отношении 10 бывших сотрудников полка "Беркут", которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений.

"Только за два последних месяца судом предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении 6 бывших чиновников и 2 правоохранителей, которые занимали руководящие должности как раз в производстве относительно кровавых дней Революции Достоинства – с 18 по 20 февраля 2014 года", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Заочное следствие разрешено в отношении бывших председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя – руководителя Антитеррористического центра при СБУ, Министра обороны Украины, Министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Украины и других, подозреваемых в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению митингов, превышении власти и служебных полномочий, умышленных убийств 62 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, умышленного причинения тяжких телесных повреждений 92 людям, террористического акта, а также дезертирства.

Специальное досудебное расследование в отношении 2 гражданских лиц, подозреваемых в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также умышленном убийстве Вербицкого, завершено и 11 февраля 2021 года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по специальной процедуре, так называемой «заочкой».

"Всего прокурорами офиса Генпрокурора совместно со следователями ГБР за этот год в суд направлено также втрое больше, чем в прошлом, обвинительных актов - 27 в отношении 40 человек. Впервые в 2020 году в делах Майдана прокурорами получено разрешение суда на заочное судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению «беркутовцев» в превышении власти и служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 года на улице Банковой в г. Киеве", - заявила Венедиктова.

Также она добавила, что по делу похищения активистов Луценко и Вербицкого в марте 2020 года удалось задержать 2 гражданских участников преступной группировки.

"Поддержание публичного обвинения прокуроры Офиса Генерального прокурора сейчас обеспечивают по 95 судебным делам Майдана по обвинению 195 человек", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Также Венедиктова обозначила перспективы на 2021 год: завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Кроме того, в планах Офиса генпрокурора начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении членов преступной организации так называемых «титушек», которые по заказу бывшего руководства МВД Украины похищали и пытали участников акций протеста, в том числе убили Юрия Вербицкого.

"Для этого нам чрезвычайно необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру "заочного осуждения", чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность в полной мере на практике применять институт специального досудебного расследования и судебного разбирательства. На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2164 по этому вопросу. Прошу народных избранников его поддержать", - подчеркнула Венедиктова.

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Автор: УНИАН