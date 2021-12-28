Теперь посетительницы горсовета более тщательно выбирают одежду.

После волны возмущения общества из-за слишком откровенного платье юристки из Киева Кристины Тишкун, которая сопровождала замминистра образования в горсовете Львова, женщины пересмотрели дресскод.

Об этом свидетельствуют новые фото из встреч в ведомстве.

Теперь женщины, посещающие горсовет, выбирают более сдержанные деловые образы. В частности, на одной из последних встреч, в которой принимал участие городской голова Львова Андрей Садовый, единственная женщина на фото была одета в деловой костюм. Открытыми были только руки и шея.

Некоторые посетительницы даже шутят по поводу недавнего инцидента и отмечают, что нарушили "заведенный" дрескод в горсовете Львова. Среди таких нардепка Галина Васильченко.

"Оделись не по дрескоду. На самом деле это еще тот вызов писать о серьезной встрече в стенах ЛГС после двухдневной порции мемов (сами знаете каких)... Обсудили развитие местного самоуправления, образования, территориальную оборону и планы на 2022 год", - написала нардеп Галина Васильченко после визита в горсовет и фото с Андреем Садовым.

Комментаторы тоже не удержались от иронических комментариев.

"Что-то очень скромно для представителей из столицы как-то не по-настоящему",

"Все классно на вид. А в общем, это - не смешно, я относительно той мадам, потому что это грустно, а люди за образование отвечают",

"Да, серьезно воспринимать фото с Садовым еще трудно",

- пишут комментаторы.

Скандал с помощницей Гарбарука во Львове - что известно

24 декабря Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовскую мэрию и пообщался с городским головой Львова Андреем Садовым.

Значительный резонанс вызвал наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним: на фото с деловой встречи с Садовым и другими должностными лицами она стоит между Гарбаруком и мэром в вечернем платье с очень откровенным декольте.

В свою очередь Гарбарук решил отреагировать на скандал, процитировав стихотворение Киплинга "Если".

"О, Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобный, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь", - написал чиновник.

Сегодня Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

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