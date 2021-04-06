Детективы НАБУ проводили в здании Окружного админсуда Киева следственные и процессуальные действия.

Брата скандального судьи ОАСК Павла Вовка задержали при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Следствие.инфо со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что детективов НАБУ журналисты заметили в здании Окружного админсуда Киева.

В то же время сам Павел Вовк, который не являлся в суд относительно избрания меры пресечения в рамках открытых против него уголовных дел, в Facebook подтвердил обыски НАБУ в суде.

Дело против ОАСК и Вовка

17 июля 2020 года прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным САП, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

Вовк уже 6 раз не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде залога. Судья Андрей Бицюк дает разрешение о применении к Вовку привода, однако детективы НАБУ не могут насильно привести в суд его из-за судейского иммунитета.

15 марта судья ВАКС решил остановить судопроизводство по делу об избрании меры пресечения Вовку на время его розыска.

17 марта НАБУ завершило расследование дела о захвате власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.

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Автор: Яна Ставская