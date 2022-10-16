По его словам, даже в некоторые напряженные моменты холодной войны было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам

Российская власть Владимира Путина является более изолированной, чем кремлевский режим времен СССР.

Об этом заявил 44-ый президент США Барак Обама сказал в подкасте Pod Save America, пишет The Hill.

Он обеспокоен тем, что линии связи между Белым домом и Кремлем очень слабы на протяжении длительного времени.

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"Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле еще более централизован, еще более изолирован и закрыт. Я думаю, что Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время", - отметил Обама.

По его словам, даже в некоторые напряженные моменты холодной войны было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам и присылали "четкие сигналы".

Обама добавил, что США находят способы восстановить часть связи, которая была потеряна и подчеркнул, что линии связи остаются важными.

Война в Украине

Утром 24 февраля Российская Федерация без объявления войны начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

За это время Россия сначала захватила, а потом потеряла определенные украинские земли. Позже россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Украина отказалась вести переговоры с Россией, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение было принято на заседании СНБО, и 4 октября его ввел в действие президент Владимир Зеленский.

30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры. Взамен он получил еще большую изоляцию России, а также осуждение мирового сообщества.

В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что в Кремле набирает обороты раскол, а "стабильность" режима Путина уже подорвана. Кровавый диктатор получает все больше критики от своих же чиновников.

10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, а также использовала против нашей страны дроны-камикадзе, есть много жертв и пострадавших. Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя удары по Украине, сказал, что Россия ракетным террором пытается склонить Киев к переговорам.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о дальнейшей эскалации агрессии России против Украины, в которой признала режим РФ террористическим.

На днях Арестович заявил, что отсутствие переговоров между Украиной и Россией относительно войны способствует свержению Путина.

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