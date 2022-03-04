Президент подчеркнул, что, зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение НАТО о незакрытии неба над Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением он выступил в своем обращении.

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление, как может. Девять дней мы видим жесткую войну, разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы, уничтожают все, что обеспечивает нормальную жизнь, человеческую жизнь, и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен внутренне, хотя может владеть оружием в разы более сильным, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также и из-за вас, из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности", - сказал президент.

По его словам, все, что смог Альянс на сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины.

"Видимо, для того, чтобы мы смогли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел в огне российских войск. Разве такого НАТО мы хотели? Разве такой Альянс вы строили? Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону.

Вы могли закрыть небо. Но... Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литр нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее", - подчеркнул глава государства.

Он также выразил благодарность друзьям нашей страны в НАТО.

"Там много стран наших друзей, наших партнеров – большинство мощных партнеров. Тех, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. С первого дня вторжения. И я уверен - до победы. И поэтому мы не чувствуем себя одинокими. Мы продолжаем бороться. Мы защитим нашу страну. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 4 марта, после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной, отметив, что страны-члены имеют ответственность, чтобы сделать невозможным обострение войны России за пределами Украины.

"Поскольку это будет даже еще опаснее, еще опустошительнее, и повлечет еще большие человеческие страдания. Поэтому мы четко дали понять, что мы не собираемся заходить в Украину ни по суше, ни через украинское воздушное пространство. И конечно, единственный способ, чтобы ввести бесполетную зону, это отправить боевые самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и тогда внедрить эту бесполетную зону путем сбития российских самолетов", - подчеркнул Столтенберг.