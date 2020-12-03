Кандидатура Владимира Бондаренко получила 114 голосов "за".

Секретарем Киевсовета IX созыва избран Владимир Бондаренко, представляющий политсилу городского головы столицы "УДАР".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель счетной комиссии Игорь Хацевич, ссылаясь на результаты тайного голосования.

По его словам, было выдано 119 бюллетеней.

«Подано голосов «за» -114, «против» - 4, «воздержался» - 1. Не принимали участие в голосовании – двое. По результатам подсчета, считать избранным заместителем Киевского городского головы-секретарем Киевсовета Бондаренко Владимира Владимировича", - отметил Хацевич.

Бондаренко поблагодарил всех депутатов за голосование и пообещал: «Я буду первым помощником каждого из вас».

Кто такой Владимир Бондаренко

Бондаренко родился 26 января 1985 года в г. Киеве в семье служащих. Имеет высшее юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в 2003 году техническим работником средней школы №61 Шевченковского района города Киева.

В 2007-2013 был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР".

В 2013-2014 годах был помощником Виталия Кличко в Верховной Раде.

С 2014 по 2017 год работал руководителем аппарата КГГА. В течение последнего времени советником Киевского городского головы и секретарем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Автор: Инна Андалицкая