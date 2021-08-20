На заседании, в частности, обсудят ситуацию с распространением COVID-штамма "Дельта" в Украине.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть новый пакет санкций.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на информированные источники.

Санкции будут касаться исключительно иностранцев.

В то же время, по данным собеседников издания, вопрос отстранения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации на этот раз рассматривать не будут.

Читайте такжеЗеленский описал Путина в двух словахВ повестке дня также вопросы оборонного характера и ситуации с распространением COVID-штамма "Дельта" в Украине.

13 августа президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать заседание 20 августа.

Тогда сообщалось, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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Автор: Яна Ставская