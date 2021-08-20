В пятницу Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть новый пакет санкций.
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на информированные источники.
Санкции будут касаться исключительно иностранцев.
В то же время, по данным собеседников издания, вопрос отстранения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации на этот раз рассматривать не будут.
Читайте такжеЗеленский описал Путина в двух словахВ повестке дня также вопросы оборонного характера и ситуации с распространением COVID-штамма "Дельта" в Украине.
13 августа президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать заседание 20 августа.
Тогда сообщалось, что межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Данилова рассмотрела вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".
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