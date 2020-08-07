Новые карантинные ограничения в Украине: нардеп Палица заявил, что правительство провалило коммуникацию с регионами

Народный избранник убежден, что завершение реформы децентрализации позволит Украине выйти из коронавирусного кризиса.

Лидер партии "За будущее" Игорь Палица считает, что в правительстве абсолютно отсутствует стратегическое государственное мышление.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя отказ некоторых городов выполнять новые карантинные ограничения.

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"Реакция некоторых городов на новые карантин — это не бунт. Это результат полностью провалившейся коммуникации с регионами. Это неумение усваивать предыдущие уроки. Показательно, что в этой ситуации Шмыгаль решил провести совещание с мэрами только по факту нового конфликта. То есть заранее, чтобы исключить подобную проблему, этого нельзя было сделать? К сожалению, подобный стиль коммуникации лишний раз доказывает, что в правительстве абсолютно отсутствует стратегическое государственное мышление", - отметил он.

Палица добавил, что завершение реформы децентрализации позволит Украине выйти из коронавирусного кризиса.

"Да, адаптивный карантин необходим и должен быть. Безусловно. Это логично обусловлено различной статистикой заболеваемости. Но все это должно происходить в условиях нормальной партнерской коммуникации. Именно власть несет на себе практически всю тяжесть борьбы с коронавирусом и его последствиями. Прежде всего, экономическими и социальными. Ведь вся финансовая нагрузка легла на местные бюджеты. Поэтому наша команда активно отстаивает децентрализацию, которая будет состоять не только в перераспределении экономических полномочий, но и в изменении самого отношения к местному самоуправлению", - подытожил лидер партии "За будущее".

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Перечень регионов, вошедших в ту или иную зону, Госкомиссия ТЭБ и ЧС определяют по пятницам, переход региона в другой зоны будет происходить с понедельника.

С 3 августа красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

В тот же день депутаты городских советов Луцка и Тернополя решили не усиливать карантин.

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