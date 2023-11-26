Политик отметил, что героическое сопротивление Украины придало Финляндии смелости действовать.

Спикер парламента Финляндии Юсси Халлаахо выступил в Верховной Раде с речью, которую полностью произнес на украинском языке.

Халлаахо выступал в Раде вместе со спикерами шести стран Евросоюза и президентом Парламентской ассамблеи НАТО. Согласно видео, в начале речи Халлаахо напомнил, что Финляндия в 1939 году столкнулась с такой же агрессией СССР, как сейчас Украина, и 24 февраля финны вспомнили об этом.

Финский политик выразил сожаление по поводу того, что после завершения "холодной войны" и распада СССР РФ так и не изменилась.

"Как тогда, так и сегодня она не уважает ни международного права, ни обязательств. Она не ценит жизнь ни своих, ни чужих. Она считает, что имеет право вето на выбор своих соседей, право вето даже на их существование. Россия уважает и понимает силу. На российский империализм надо ответить силой", - высказал мнение финский спикер.

Спикер отметил, что героическое сопротивление Украины придало Финляндии смелости действовать.

Кроме того, Халлаахо добавил, что Финляндия передала Украине уже 20 пакетов военной помощи и будет продолжать поддержку столько, сколько будет необходимо.

Во время спича украинские депутаты много раз прерывали финского политика громкими аплодисментами и вставали с мест.

Помощь Финляндии

Финляндия с самого начала полномасштабного вторжения помогает Украине. Она поставляет оружие для ВСУ.

А 19 октября президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным, если бы это принесло мир в Украину.

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