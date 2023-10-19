Он опасается, что война в Украине станет длительным конфликтом.

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным, если бы это принесло мир в Украину. Об этом он заявил в интервью финскому телевидению, пишет местное издание Yle.

По словам Ниинисте, ситуация в Украине имеет признаки перерастания в позиционную войну, но он надеется, что война все же не превратится в длительный замороженный конфликт.

При этом финский президент выразил сомнение, что российский диктатор Владимир Путин готов к реальным мирным переговорам. "Я не думаю, что он сейчас позвонит", — сказал Ниинисте.

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Тем не менее, финский лидер готов поговорить с Путиным, если это действительно принесет очевидную пользу в достижении мира. По его мнению, сейчас такой ситуации не очень видно.

Перспективы мирных переговоров с Россией

Как писал УНИАН, сейчас Владимир Путин не готов вести с Украиной реальные мирные переговоры. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сегодня Кремль готов обсуждать только капитуляцию Украины.

Военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что Россия не оставляет попыток использовать свое влияние на дружественные страны, такие как Турция, чтобы "подковерно" протолкнуть легализацию аннексии Крыма и четырех материковых областей Украины. По его мнению, если это произойдет, лет через десять Россия осуществит новую попытку захватить еще территории.

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